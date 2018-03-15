Американські парламентарі ухвалили закон проти збройного насильства [ Редактировать ]
Нижня палата парламенту США ухвалила закон проти збройного насильства.
50 мільйонів доларів підуть на фінансування тренінгів, анонімні системи звітів, що оцінюють загрози, та співпрацю шкіл з поліцією.
Озброєння вчителів - закон не передбачає. Документ проголосували за місяць після стрілянини в одній зі шкіл Флориди, де загинули 17 учнів.
А напередодні по всій країні, зокрема й у Вашингтоні під Білим Домом - мітингували школярі. Вони вимагали посилити контроль за використанням зброї в країні.
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