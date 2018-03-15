В Польше трех украинцев судят за равнодушие [ Редактировать ]
В Польше полицейские задержали трех украинцев, которые проходят по делу об изнасиловании 18-летней девушки. Их обвиняют в том, что не заступились за пострадавшую. Насильниками были поляки, сообщает "Польское радио".
В окружной прокуратуре в Легнице сообщили, что насильникам грозит от 3 до 15 лет заключения, а украинцам, которые отказались помогать женщине – три года заключения. На данный момент им запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши.
Групповое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в селе Беджихово возле города Польковице в Нижней Силезии. Кроме украинцев, в отказе помогать женщине обвиняют еще одного поляка.
Напомним, в Киеве изнасиловали 15-летнюю девочку.
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