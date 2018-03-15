Водитель иномарки был не прав. Фото НПУ

В Харькове трамвай 5-го маршрута и автомобиль Nissan столкнулись на Московском проспекте, 3. Точнее, трамвай буквально въехал в иномарку, которая внезапно оказалась на путях, и разнес ей левый борт.

"Водитель иномарки перед поворотом налево не учел дорожную обстановку, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с трамваем 5-го маршрута, который двигался в попутном направлении", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

В результате аварии никто не пострадал. На водителя Nissan патрульные составили административный протокол.

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