В центре Харькова трамвай протаранил иномарку [ Редактировать ]
В Харькове трамвай 5-го маршрута и автомобиль Nissan столкнулись на Московском проспекте, 3. Точнее, трамвай буквально въехал в иномарку, которая внезапно оказалась на путях, и разнес ей левый борт.
"Водитель иномарки перед поворотом налево не учел дорожную обстановку, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и совершил столкновение с трамваем 5-го маршрута, который двигался в попутном направлении", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
В результате аварии никто не пострадал. На водителя Nissan патрульные составили административный протокол.
Ранее под Черновцами авто влетело в грузовик, погибли люди.
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