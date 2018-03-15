Британская актриса Софи Тернер, звезда сериала "Игра престолов", решила "набить" новую нежную татуировку на руке.

Теперь на ее теле красуется волшебный рисунок кролика. Фото с новой татуировкой звезда оставила в своем Instagram.

Будущая жена певца Джо Джонаса выбрала минималистичный эскиз, а именно - контурный рисунок кролика, выполнен в двух цветах. Тело кролика обрамлено черным цветом, а изгиб шеи - красным.

Точно неизвестно, почему звезда сериала "Игра престолов" выбрала именно такой эскиз. В СМИ предполагают, что в 2016 году на вечеринку по случаю Хэллоуина Тернер надела костюм кролика, и это произошло в тот день, когда она впервые появилась на публике вместе с любимым Джо.

Возможно, этот день был особенным для пары, и актриса решила запечатлеть его в форме рисунка на своем теле.

К слову, у Тернер есть еще одна особая татуировка, - она ​​вместе с подругой и коллегой по "Игре престолов" - Мэйси Уильямс - сделали идентичные татуировки на руках в виде текста "07.08.09". Как известно, актрисы сделали одинаковые татуировки в честь новости об их совместной съемке в сериале "Игра престолов".

Как сообщалось, авторы "Игры престолов" раскрыли детали финального сезона, а Джордж Мартин перенес выход последней книги "Игра престолов".