Авторы "Игры престолов" раскрыли детали финального сезона

Финальный сезон "Игры престолов" станет смертельным для многих героев сериала. Об этом сообщила вице-президент канала НВО Франческа Орси на панели The Best of HBO во время конференции INTV в Израиле.