Звезда "Игры престолов" удивила забавной татуировкой (фото) [ Редактировать ]
Источник: Viva!
Британская актриса Софи Тернер, звезда сериала "Игра престолов", решила "набить" новую нежную татуировку на руке.
Теперь на ее теле красуется волшебный рисунок кролика. Фото с новой татуировкой звезда оставила в своем Instagram.
Будущая жена певца Джо Джонаса выбрала минималистичный эскиз, а именно - контурный рисунок кролика, выполнен в двух цветах. Тело кролика обрамлено черным цветом, а изгиб шеи - красным.
Точно неизвестно, почему звезда сериала "Игра престолов" выбрала именно такой эскиз. В СМИ предполагают, что в 2016 году на вечеринку по случаю Хэллоуина Тернер надела костюм кролика, и это произошло в тот день, когда она впервые появилась на публике вместе с любимым Джо.
Возможно, этот день был особенным для пары, и актриса решила запечатлеть его в форме рисунка на своем теле.
К слову, у Тернер есть еще одна особая татуировка, - она вместе с подругой и коллегой по "Игре престолов" - Мэйси Уильямс - сделали идентичные татуировки на руках в виде текста "07.08.09". Как известно, актрисы сделали одинаковые татуировки в честь новости об их совместной съемке в сериале "Игра престолов".
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