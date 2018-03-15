В Киеве ограбили квартиру замминистра [ Редактировать ]
Неизвестные ограбили квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы в Киеве.
Ограбление произошло в период, когда дипломат находился в командировке, но точной даты преступления установить пока не удалось, но в полиции полагают, что ограбление произошло в период с 9 по 13 марта.
Из квартиры, которая находится в Днепровском районе столицы, был украден телефон и часы.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "Кража".
Как сообщалось, в Киеве 22-летний гражданин ограбил квартиру французского дипломата в центре столицы.
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