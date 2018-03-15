Во Львовской области дети отравились тортом [ Редактировать ]
В Бродах Львовской области восемь человек отравились тортом.
В данный момент на лечении находятся взрослые в возрасте 28-43 года и дети 7-12 лет. Причиной отравления называют приобретенный в магазине торт на празднование дня рождения.
"После оказания медицинской помощи один человек вернулся домой, остальные семеро, среди которых трое детей, госпитализированы с диагнозом "острый гастроентороколит, кишечная инфекция", - сообщили в полиции Львовской области.
По данному факту открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.
Ранее мы рассказывали, как защитить себя от отравления в ресторане.
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