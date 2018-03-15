В Греции задержаны 148 украинцев - МИД [ Редактировать ]
В Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из которых - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.
Об этом на брифинге 15 марта заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает "Интерфакс-Украина".
"По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины. 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования", - сказал он.
По словам Кирилича, среди задержанных граждан Украины - члены экипажей иностранных суден и люди, задержанные за перевозку нелегальных мигрантов.
"132 задержаны именно за перевозку нелегальных мигрантов", - рассказал представитель МИД.
Он добавил, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще троих освободили в 2018 году.
"Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов", - отметил Кирилич.
По законам Греции, за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрено до 25 лет лишения свободы.
Напомним, в Польше трех украинцев судят за равнодушие.
по теме
Освобождение украинских моряков: делегация МИД посетила арестованных в Греции граждан
Представитель МИДа Василий Кирилич побывал в одной из афинских тюрем, где за перевозку нелегалов отбывают наказание почти три десятка украинцев. Сейчас в Греции ожидают решения своей судьбы экипажи трех кораблей. 105 украинцев уже получили сроки по 100, 200 и больше лет.
В Греции задержали 26 украинцев на время следствия - МИД
26 граждан Украины - членов экипажей трех судов - задержаны в Греции на время проведения следственных действий, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.
День защиты прав потребителей: какие товары не подлежат возврату
Ежегодно 15 марта в мире отмечают День защиты прав потребителей. Эта дата была закреплена еще в 1983 году, а сам праздник объединяет 180 государственных и общественных организаций, которые борются за наши потребительские права.
Выходные на Пасху 2018: как будут отдыхать украинцы
В 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля.
Переход на летнее время: как пережить момент адаптации
С 24 на 25 марта 03:00 украинцы переведут стрелки часов на час вперед.