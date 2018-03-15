Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в ближайшее время в Украине повышаться не будут. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ссылаясь на слова главы регулятора Дмитрия Вовка.

"Хочу успокоить бытовых потребителей. Сейчас не рассматривается решение о поднятии тарифов", - сказал Вовк.

Ранее мы рассказывали, что будет с тарифами с 1 апреля.