Тарифы на электроэнергию: когда украинцам ждать повышения [ Редактировать ]
Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в ближайшее время в Украине повышаться не будут. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ссылаясь на слова главы регулятора Дмитрия Вовка.
"Хочу успокоить бытовых потребителей. Сейчас не рассматривается решение о поднятии тарифов", - сказал Вовк.
Ранее мы рассказывали, что будет с тарифами с 1 апреля.
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