Бахматюк заявляет о готовности погасить все долги перед государством [ Редактировать ]
Глава совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming и владелец "Ви Эй Би Банка" и банка "Финансовая инициатива" Олег Бахматюк считает провокационной манипуляцией заявления уволенной сегодня Верховной Радой экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой о задолженности его банков по рефинансированию. Об этом он заявил журналистам.
"Еще месяц назад Валерия Гонтарева уверяла всех, что сумма задолженности моих банков составляет 38 млрд, грн.,а сегодня уже называет - 10 млрд гривен. Что в очередной раз свидетельствует об откровенном вранье и манипуляции со стороны экс-чиновницы.
Мы в течение двух лет прилагаем титанические усилия, чтобы нас хотя бы услышали и сели с нами за стол переговоров.
Мы готовы погасить все долги пред государством, готовы рассматривать варианты компромиссов, сами наработали целый ряд предложений, которые будут выгодны и Нацбанку, и государству. Но изначально была установка на то, чтобы навесить ярлыки, чтобы выставить банкиров злодеями, а регулятора - в белых одеждах. Поэтому сегодня мы обращаемся к Нацбанку: хватит отворачиваться и закрывать уши, делать вид, что вы не замечаете бизнес. Пора переходить к цивилизованному диалогу", - подчеркнул Олег Бахматюк.
По его словам, к сожалению, тактика "тысячи порезов", которую использовал Нацбанк против Ukrlandfarming, неоднократно могла привести к рейдерскому захвату бизнеса. "И мы не исключаем, что глухая стена, на которую мы натыкались всякий раз обращаясь в Нацбанк со своими предложениями - была одной из предпосылок для такого захвата", - добавил О. Бахматюк.
По словам главы набсовета Ukrlandfarming, несмотря на отсутствие конструктивного взаимодействия с НБУ в течение двух последних лет, компания намерена и далее предлагать варианты выхода из ситуации, в том числе и в переговорах с новым главой НБУ.
Напомним, ранее Ukrlandfarming обратился к Нацбанку и Фонду гарантирования вкладов с предложением реструктуризировать долги выведенных с рынка банков "Ви Эй Би" и "Финансовая инициатива" перед государством. В компании на сегодня работает около 37-ми тысяч человек, предприятия холдинга являются финансово устойчивыми, регулярно погашают долги перед внешними кредиторами (более $500 млн за последние три года), выплачивают зарплату, а объем произведенной продукции в эквиваленте достигает 1,5% ВВП Украины.
Эксперты отмечали, что достижение НБУ и Ukrlandfarming компромисса относительно реструктуризации займов стало бы хорошим сигналом как для внутренних, так и для иностранных инвесторов, поскольку продемонстрировало бы желание регулятора идти на компромиссы ради роста экономики. Кроме того, примеру Ukrlandfarming могли бы последовать и акционеры других банков.
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