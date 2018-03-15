"Фантастические звери и где они обитают": трейлер расстроил поклонников (видео) [ Редактировать ]
В первом трейлере фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда" поклонники обнаружили серьезный киноляп.
Фанатов саги возмутил эпизод с трансгрессированием героев в школу магии Хогвартс.
Как пишут внимательные поклонники саги, в книгах Джоан Роулинг не единожды подчеркивала тот факт, что телепортироваться в школу разрешено только Дамблдору.
Другие волшебники не имеют такого права и данный запрет не снимался никогда.
Как сообщалось, в новой ленте герой Джуда Лоу - молодой Альбус Дамблдор - в борьбе против злых чар зовет на помощь своего бывшего студента Ньюта Саламандера.
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