В первом трейлере фильма "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда" поклонники обнаружили серьезный киноляп.

Фанатов саги возмутил эпизод с трансгрессированием героев в школу магии Хогвартс.

Как пишут внимательные поклонники саги, в книгах Джоан Роулинг не единожды подчеркивала тот факт, что телепортироваться в школу разрешено только Дамблдору.

Другие волшебники не имеют такого права и данный запрет не снимался никогда.

Как сообщалось, в новой ленте герой Джуда Лоу - молодой Альбус Дамблдор - в борьбе против злых чар зовет на помощь своего бывшего студента Ньюта Саламандера.