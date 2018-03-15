34 пассажира вылетели не тем рейсом и не в тот город. Фото: NextJet.

В Швеции 34 пассажира местной авиакомпании NextJet по ошибке вылетели не тем рейсом и не в тот город, куда купили авиабилеты.

Путешественники должны были вылететь из Сундсвалля в центральной части страны в Гетеборг на юго-западе, однако прилетели в город Лулео, расположенный в противоположной стороне на северо-востоке Швеции,сообщает Aftonbladet.

Как оказалось, рейс Сундсвалль - Гетеборг NextJet отменила из-за плохих погодных условий на юге Швеции. Однако пассажирам в аэропорту сообщили лишь о задержке рейса, а затем просканировали посадочные талоны и посадили в самолет, который направлялся в Лулео.

При этом пассажирам рейса Сундсвалль - Лулео наоборот сообщили об отмене их рейса. В результате на борту самолета NextJet, отправившегося в Лулео, не оказалось ни одного пассажира с правильным билетом.

В авиакомпании произошедшее назвали серьезной ошибкой в коммуникациях между аэропортом Сундсвалль и авиаперевозчиком. В аэропорту же заявили, что не имели информации о том, что самолет на самом деле следует в Лулео, до момента его взлета.

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