Известный российский режиссер Никита Михалков, который в последние годы активно поддерживает агрессию своей страны против Украины, попал в больницу. Его осмотрели медики Нижнего Новгорода.

"Он подскользнулся и упал. Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет, и Никита Сергеевич принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах", - сообщает пресс-служба артиста.

При этом СМИ уточняют, что Михалкову стало плохо во время эфира в Нижегородском телецентре утром. Журналисты отмечают, что в больницу его доставили в карете скорой помощи.

Напомним, скончался знаменитый советский режиссер.