Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджера АТ "Ощадбанк" на хищении почти 17 миллионов гривен.

Чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали финучреждению, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Менеджер систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Ранее сообщалось, что в отделении одного из банков Тернополя пропали 10 миллионов гривен.