Топ-менеджер "Ощадбанка" украл 17 миллионов [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджера АТ "Ощадбанк" на хищении почти 17 миллионов гривен.
Чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали финучреждению, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Менеджер систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку". По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривен.
Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.
Ранее сообщалось, что в отделении одного из банков Тернополя пропали 10 миллионов гривен.
по теме
Из банка в Тернополе исчезли 10 миллионов
В отделение одного из банков пришла проверка без предупреждения, ее прислали представители главного офиса банка. Ревизоры обнаружили недостачу.
Как бывшие политики окружения Януковича уходят от правосудия?
Благодаря серии журналистских расследований, стало известно, что находясь в бегах, бывшие политики продали компанию "Танталит". Предприятие находится в Украине и де-юре владеет правами на резиденцию "Межигорье".
В Киеве полицейский торговал психотропами (фото)
В Киеве задержали полицейского взвода охраны объектов публичной безопасности во время продажи амфетамина.
Криза по Італійськи: у банках Мілана почали відкривати пекарні
В Італії через кризу масово зачиняють банки. А ті, що залишилися - змушені виживати як можуть.
В Західній Україні викрили розгалужену мережу борделів
Організувала секс-бізнес молода дніпрянка разом із компаньйонкою з Івано-Франківська. На них працювали чотири дівчини-повії. Поліції вдалося не лише затримати усіх секс-працівниць, а й встановити особи клієнтів.