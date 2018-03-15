У Києві затримали організаторів нарковечірок

У Києві затримали учасників нарковечірок і їх організаторів. Влаштовував такі паті 26-річний киянин. Він створив групи у соцмережах, через які шукав охочих взяти участь у гулянках. Просив переказати гроші на банківський рахунок, а тоді винаймав елітне житло і влаштовував вечірки з наркотиками.