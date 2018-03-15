В Киеве полицейский торговал психотропами (фото) [ Редактировать ]
В Киеве задержали полицейского во время продажи амфетамина.
"Полицейский взвода охраны объектов публичной безопасности продавал психотропное вещество", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Правоохранителя задержали "на горячем" во время второй контролируемой закупки психотропного вещества.
Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Ранее сообщалось, что бабушка "закладывала" наркотики в памятники Киева.
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