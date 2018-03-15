"Киевэнерго" сообщает о массовых кражах в столице приборов учета теплоэнергии и крышек канализационных люков.

Больше всего люков украдено в Святошинском районе: за несколько дней – более двух десятков. С начала этого года в Киеве украдено 7 счетчиков тепла, а общее количество похищенных и сломанных домовых приборов учета составляет на сегодня 361.

Стоимость одного люка в среднем составляет 2,5 тысячи гривен, а стоимость приборов учета тепловой энергии зависит от комплектации и технических характеристик и в среднем составляет 54 тысячи гривен.

"Киевэнерго" сообщило о кражах в правоохранительные органы, обратилось к райгосадминистрации Святошинского района с просьбой усилить контроль со стороны жилищно-эксплуатационных участков и срочно принять меры безопасности.

На местах, где украдены люки, "Киевэнерго" установило временные накрытия из бетонных плит. Начисления за тепло домам, где разворованы или сломаны счетчики, проводится по нормативам, согласно Постановлению КМУ от 21.07.2005 г. №630 с учетом количества календарных дней предоставления услуги и средней температуры воздуха.

"Киевэнерго" призывает жителей домов и эксплуатирующие компании усилить меры безопасности для сохранения ценного оборудования. На фоне стремительного роста тарифов на тепло точный учет теплоэнергии приобретает особенно важное значение.

Ранее в "Киевэнерго" ворвался пенсионер с игрушечной бомбой.