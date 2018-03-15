Покушение на Скрипаля: США, Великобритания, Франция и Германия сделали совместное заявление [ Редактировать ]
США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.
Об этом говорится в заявлении лидеров четырех государств, размещенном на сайте немецкого правительства.
Трамп, Мэй, Меркель и Макрон отмечают, что военное нервно-паралитическое вещество, разработанное в России, впервые после Второй мировой войны использовано для нападения в Европе.
"Это нападение на суверенитет Соединенного Королевства. Такая практика явно нарушает положения Конвенции о химическом оружии и международное право. Это грозит всей нашей безопасности", - говорится в заявлении.
Лидеры отмечают, что Британия подробно разъяснила своим партнерам, что ответственность за это нападение скорее всего будет нести Россия. Они поддерживают оценку Соединенного Королевства, что Россия не предоставила правдоподобного альтернативного объяснения по делу Скрипаля.
"Отказ России ответить на законные вопросы правительства Соединенного Королевства является дополнительным доказательством ее ответственности. Мы призываем Россию прокомментировать любые вопросы, связанные с нападением в Солсбери", - говорится в заявлении.
Четверо лидеров также отмечают, что Россия должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (OPCW).
"Наши опасения усиливаются в условиях прошлых случаев безответственного поведения России в других сферах. Мы призываем Россию выполнить свои обязанности члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность", - призвали Трамп, Мэй, Макрон и Меркель.
Напомним, Великобритания созывала Собвез ООН в связи с покушением.
по теме
Росія причетна до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля - The Times
Поліція закликає відгукнутися всіх, хто в неділю був у центрі міста - важливі будь-які деталі.
Меркель и Макрон настаивают на перемирии в Сирии
По телефону лидеры Франции, Германии и России обсудили доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы, в частности - в Восточную Гуту, где уже неделю не утихают бои.
США расширили санкции против граждан России
Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, еще 14 физических лиц и одну организацию
Отруєння розвідника: Великобританія звинуватила Росію у використання хімічної зброї
Через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Велика Британія звинуватила Росію в порушенні конвенції ООН з використання хімічної зброї.
В Госдепе США сделали жесткое заявление о Крыме
Госдепартамент США по случаю четвертой годовщины оккупации Крыма Россией сделал жесткое заявление.