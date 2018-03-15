В Днепровском районе Киева заметили маршрутку с очень низкой посадкой. Очевидцы прозвали ее "гоночной" из-за "спортивного клиренса".

Речь идет о маршрутке №528 (улица Лесковская - метро "Черниговская"), бок которой тащится по асфальту, как видим на фото, опубликованных Татьяной Галущак в Facebook.

"Видимо, водитель перепутал трассы и вместо гоночной выехал на городские улицы", - шутят в очевидцы.

Пользователи сети удивляются, каким образом эту маршрутку вообще выпустили на рейс, ведь она даже не едет, а ползет. Некоторые шутят, что водитель специально занизил таз, чтобы быть в тренде.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком водителя маршрутки отправят в АТО за хамство.