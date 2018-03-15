Верховная Рада назначила нового омбудсмена [ Редактировать ]
Верховная Рада назначила уполномоченным по правам человека народного депутата из фракции "Народный фронт" Людмилу Денисову.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение открытым голосованием поддержали 280 народных депутатов.
Ранее процедура назначения омбудсмена предусматривала голосование бюллетенями. Народные депутаты внесли изменения в законодательство, которые предусматривают открытое голосование в зале. Однако закон об уполномоченном Верховной Рады по правам человека по-прежнему предусматривает закрытую процедуру тайного голосования бюллетенями.
Ранее Верховная Рада выбрала нового главу Нацбанка.
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