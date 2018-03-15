Археологи нашли фрагмент испанского пистолета, возраст которого составляет 500 лет, в районе Канна-Крик в западном Колорадо, США.

Находка - это пружинный рычаг, известный как "собачка" и характерный для пистолетов XVI века. На основании этой находки ученые предполагают, что испанские колонизаторы могли совершать походы на север Колорадо на целых 100 лет раньше, чем считалось до сих пор.

Фрагмент пистолета обнаружили несколько лет назад. Однако, только недавно исследователи смогли провести анализ металла и установить, что возраст находки действительно составляет пять веков.

Это открытие оказалось для исследователей сюрпризом, так как до сих пор артефакты времен колониальной Испании 1500-х годов были обнаружены только на севере Техаса и Нью-Мексико.

Ученые уже разработали несколько теорий о том, как пистолет мог попасть в Колорадо - считалось, что этот регион испанцы начали осваивать только в 1700-е годы.

Дэвид Бейли, куратор музея Западного Колорадо, считает, что если археологам удастся найти и другие части пистолета, они смогут назвать еще более точную дату его изготовления - в те времена оружие быстро изнашивалась, поэтому разные его фрагменты постоянно обновлялись.

Ранее в Италии нашли руины 2000-летней давности.