В ЕС запретили слово Mafia в названиях ресторанов [ Редактировать ]
Суд Европейского Союза запретил регистрацию в ЕС торгового знака "La Mafia se sienta a la mesa", поскольку он противоречит государственной политике и принятым принципам нравственности.
История началась еще в 2006 году, когда испанская компания La Honorable Hermandad (правопреемница Franchises La Mafia) подала заявку в Управление интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) для регистрации торговой марки, в названии которой фигурировало слово "mafia", для оказания услуг общественного питания, сообщает "Европейская правда".
В 2015 году Италия подала заявку в EUIPO о том, что такое название недопустимо, поскольку противоречит государственной политике и принятым принципам нравственности.
EUIPO приняла жалобу и признала, что знак "La Mafia se sienta a la mesa" явно ассоциируется с преступной организацией, и, кроме того, полное название этого знака придает праздничности и тривиальности словосочетанию "la mafia", что искажает серьезные коннотации этого слова.
Франчайзинг La Mafia подал иск об отмене этого решения в Суд ЕС. Однако суд отклонил иск и подтвердил правильность решения EUIPO.
Суд подчеркивает, что слово "la mafia" является доминирующим элементом знака испанской компании и его понимают во всем мире как ссылку на преступную организацию, которая, в частности, ассоциируется с запугиванием, физическим насилием и убийствами.
Кроме того, учитывая их трансграничное значение, преступная деятельность мафии является серьезной угрозой безопасности во всем ЕС. Суд добавляет, что словосочетание "la mafia" имеет глубоко негативные ассоциации в Италии.
Суд считает, что тот факт, что La Mafia Franchises намеревалась зарегистрировать торговую марку как намек на серию фильмов "Крестный отец", а не для того, чтобы шокировать или оскорбить, не имеет значения для негативного восприятия знака публикой.
Суд также объясняет, что концепция тематических ресторанов, связанная с серией фильмов "Крестный отец", не имеет значения для оценки того, противоречит ли название марки публичной политике. Суд отмечает, что большое количество книг и фильмов на тему мафии никоим образом не изменяет восприятие вреда, причиненного этой организацией.
Решение суда означает запрет регистрации такой торговой марки в ЕС, как национальная торговая марка она может существовать.
по теме
Через скандальну судову реформу ЄС запроваджує санкції проти Польщі
Брюссель не раз дорікав Польщі за судову реформу, яка руйнує принцип розподілу гілок влади. Зокрема, деякі зміни можуть зробити суди підконтрольними владній верхівці.
Мертвая крыса попалась покупателю в банке с энергетиком (видео)
Парень из Арканзаса купил Red Bull, сделал глоток и почувствовал неприятный вкус и как что-то твердое ударило его по губе.
В Польше трех украинцев судят за равнодушие
В Польше полицейские задержали трех украинцев, которые проходят по делу об изнасиловании 18-летней девушки.
Президента-втікача Януковича допитають у режимі відео-конференції
Захист наполягає на відео-допиті ще одного свідка - з Мінська. А для цього знадобиться час. Сторона звинувачення - категорично проти затягування процесу.
Житель Хмельницького облаштував майстерню з переробки зброї
Злочинець обладнав цілу майстерню, де переробляв пневматичні пістолети на бойові. Під час обшуків у затриманого знайшли ще й наркотики.