Суд Европейского Союза запретил регистрацию в ЕС торгового знака "La Mafia se sienta a la mesa", поскольку он противоречит государственной политике и принятым принципам нравственности.

История началась еще в 2006 году, когда испанская компания La Honorable Hermandad (правопреемница Franchises La Mafia) подала заявку в Управление интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) для регистрации торговой марки, в названии которой фигурировало слово "mafia", для оказания услуг общественного питания, сообщает "Европейская правда".

В 2015 году Италия подала заявку в EUIPO о том, что такое название недопустимо, поскольку противоречит государственной политике и принятым принципам нравственности.

EUIPO приняла жалобу и признала, что знак "La Mafia se sienta a la mesa" явно ассоциируется с преступной организацией, и, кроме того, полное название этого знака придает праздничности и тривиальности словосочетанию "la mafia", что искажает серьезные коннотации этого слова.

Франчайзинг La Mafia подал иск об отмене этого решения в Суд ЕС. Однако суд отклонил иск и подтвердил правильность решения EUIPO.

Суд подчеркивает, что слово "la mafia" является доминирующим элементом знака испанской компании и его понимают во всем мире как ссылку на преступную организацию, которая, в частности, ассоциируется с запугиванием, физическим насилием и убийствами.

Кроме того, учитывая их трансграничное значение, преступная деятельность мафии является серьезной угрозой безопасности во всем ЕС. Суд добавляет, что словосочетание "la mafia" имеет глубоко негативные ассоциации в Италии.

Суд считает, что тот факт, что La Mafia Franchises намеревалась зарегистрировать торговую марку как намек на серию фильмов "Крестный отец", а не для того, чтобы шокировать или оскорбить, не имеет значения для негативного восприятия знака публикой.

Суд также объясняет, что концепция тематических ресторанов, связанная с серией фильмов "Крестный отец", не имеет значения для оценки того, противоречит ли название марки публичной политике. Суд отмечает, что большое количество книг и фильмов на тему мафии никоим образом не изменяет восприятие вреда, причиненного этой организацией.

Решение суда означает запрет регистрации такой торговой марки в ЕС, как национальная торговая марка она может существовать.