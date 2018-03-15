День Святого Патрика - это праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в честь ирландского святого Патрика. В Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор этот праздник является государственным. В других странах мира его отмечают неофициально, в том числе и в Украине.

День Святого Патрика 2018: что это за праздник

Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День Святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

День Святого Патрика уже давно приобрел большую популярность и перешагнул через границы Изумрудного острова. Празднования в честь Святого Патрика проходят по всему миру. В этот день каждый может стать ирландцем, если только захочет - так говорится в одной из самых распространенных шуток.

В праздновании этого дня тесно переплелись христианские и языческие традиции.

Некоторые люди ежегодно планируют паломничество в Чистилище Святого Патрика, которое обычно ассоциируется с покаянием и духовным исцелением с начала 13-го века. Оно расположено на острове Стейшн посреди озера Лох-Дерг в графстве Донегол. Говорят, что все, кто пришел в святилище в покаянии и вере, получат прощение за свои грехи.

Символы праздника

По народной же традиции этот праздник принято встречать в зеленой одежде (зеленый - цвет весны, Ирландии и трилистника). Желательно также украсить свой костюм живой или стилизованной веточкой трилистника и ирландским флагом. Постепенно появился обычай прикалывать к одежде веточки живого трилистника, который считается в Ирландии символом праздника.