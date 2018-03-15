США поповнили список санкцій проти Росії [ Редактировать ]
І до нових санкцій проти Росії вдалися Сполучені Штати Америки. Додатковий "чорний список" оприлюднило міністерство фінансів.
До нього потрапили особи та компанії, яких звинувачують у втручанні в американські вибори. У перелік потрапила "Агенція інтернет-досліджень", відома як "фабрика тролів".
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