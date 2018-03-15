На Закарпатті правоохоронці затримали групу озброєних молодиків [ Редактировать ]
На в'їзді в Закарпатську область затримали більше тридцяти молодих чоловіків. Таку інформацію розповсюдили в обладміністрації, посилаючись на правоохоронців. Тут підозрюють, що група могла планувати провокації.
В області сьогодні проводять святкові заходи з нагоди двох подій - 79-річниці Карпатської України, а угорська община відзначає День революції. Затримані їхали різними машинами, переконували, що прямують до Ужгорода з туристичною метою, однак, при собі мали підозрілі предмети - биткии, балаклави, ножі, кийки і навіть карабін. Чи справді затримані - звичайні туристи - наразі перевіряють в поліції, чоловіків доставили у Воловецький райвідділ поліції. В поліції кажуть, в області працюють в посиленому режимі.
"Правоохоронці присутні у місцях масового скупчення громадян, в місцях, де проводять урочистості, також перевіряється транспорт, який заїжджає на територію Закарпаття. Звертається увага на підозрілих осіб та заборонені законом предмети, наразі все спокійною. Загалом, до охорони громадського порядку безпосередньо на даних заходах задіяно близько півтисячі закарпатських правоохоронців", - рапартує Володимир Павлюх, в.о. начальника відділу комунікацій ГУ НП в Закарпатській області.
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