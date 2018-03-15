Конкурс дитячої творчості "Яскраві діти України" відбудеться 16 березня [ Редактировать ]
А хто вже точно щасливий, то це ці юні таланти. Вже завтра відбудеться фінал конкурсу дитячої творчості "Яскраві діти України", переможець представлятиме нашу державу на світовому фестивалі SANREMO JUNIOR в Італії.
Цьогоріч, у відборі взяли участь майже 22 тисячі талановитих дітей з усієї країни віком від 6 до 15 років. Сьогодні, у фіналістів була генеральна репетиція. За словами Марини Порошенко, яка прийшла підтримати конкурсантів, учасники готові гідно представити Україну на міжнародному пісенному змаганні.
"Я думаю, що це буде гарна традиція, європейська традиція, до якої долучилися наші діти, які будуть показувати і представляти нашу талановиту молодь в Європі. Це ще один крок до наших європейськихих цінностей, до наших європейських стандартів, які ми будемо потім впроваджувати і в Україні", - заявила Марина Порошенко, Голова Благодійного фонду Петра Порошенка
"Нам потрібно виступити просто божественно для того, щоб всі наші заняття, всі наші викладачі були за нас раді, горді і щасливі. І щоб це не було дарма", - говорить Дует "Налиснички", учасники конкурсу "Яскраві діти України".
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