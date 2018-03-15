Українці - нещасливі. В рейтингу щастя наша країна на 138 місці з 156, між Суданом та Того. Цей список щоріч оновлюють в ООН на передодні Міжнародного дня щастя, який відзначають 20 березня.

Серед критеріїв оцінки - тривалість життя, соціальний захист і відчуття довіри та свободи. Найнещасніші люди живуть в країнах Африки. А ось кому гріх жалітися - так це громадянам Фінляндії, Норвегії та Данії. Саме ці країни очолили рейтинг