Україна знаходиться на 138 місці у рейтингу щастя - ООН [ Редактировать ]
Українці - нещасливі. В рейтингу щастя наша країна на 138 місці з 156, між Суданом та Того. Цей список щоріч оновлюють в ООН на передодні Міжнародного дня щастя, який відзначають 20 березня.
Серед критеріїв оцінки - тривалість життя, соціальний захист і відчуття довіри та свободи. Найнещасніші люди живуть в країнах Африки. А ось кому гріх жалітися - так це громадянам Фінляндії, Норвегії та Данії. Саме ці країни очолили рейтинг
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