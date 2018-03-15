Верховная Рада избрала состав и главу Счетной палаты [ Редактировать ]
В четверг, 15 марта, Верховная Рада проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана. Об этом сообщает Украинская правда.
Членами ведомства стали Богун В.П., Дидык А.Н., Иванов И.М., Майснер А.В., Невидомый В.И., Огонь Ц.Г., Яременко А.С., Яремчук И.М.
Отмечается, что за новый состав проголосовали 263 депутата, кандидатуру Пацкана поддержали 309 народных избранников.
Так, членами Счетной палаты стали Богун В.П., Дидык А.Н., Иванов И.М., Майснер А.В., Невидомый В.И., Огонь Ц.Г., Яременко А.С., Яремчук И.М.
Напомним, что Верховная Рада назначила нового главу Нацбанка.
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