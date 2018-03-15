В Мариуполе военнослужащие массово заболели корью [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 15 марта, в Мариуполе зарегистрировано 12 случаев кори. Среди заболевших есть и военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, передает УНН.
"Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находятся 8 человек, трое из которых - дети. Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.
Напомним, ранее сообщалось, что за неделю сотни украинцев заболели корью.
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