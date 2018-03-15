По состоянию на четверг, 15 марта, в Мариуполе зарегистрировано 12 случаев кори. Среди заболевших есть и военнослужащие. Об этом сообщила главный городской инфекционист Наталья Мартынова, передает УНН.

"Сейчас на лечении в медицинских учреждениях находятся 8 человек, трое из которых - дети. Среди взрослых есть военнослужащие", - отметила Мартынова.

Напомним, ранее сообщалось, что за неделю сотни украинцев заболели корью.