Ещё один депутат отказался идти на допрос . С Семёном Семенченко из "Самопомочи" в ГПУ хотели поговорить о сумках, которые он выносил из палаточного городка возле Верховной Рады.

Следователи подозревают, что в них могло быть оружие. Но нардеп сообщил, что разговор этот не состоится, и сослался на важную встречу в посольстве.