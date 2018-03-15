Семенченко отказался идти в ГПУ [ Редактировать ]
Ещё один депутат отказался идти на допрос . С Семёном Семенченко из "Самопомочи" в ГПУ хотели поговорить о сумках, которые он выносил из палаточного городка возле Верховной Рады.
Следователи подозревают, что в них могло быть оружие. Но нардеп сообщил, что разговор этот не состоится, и сослался на важную встречу в посольстве.
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