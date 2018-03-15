Почему Надежду Савченко вывели из зала? Об этом она рассказала сама . По ее словам, коллеги увидели, что она вооружена. При ней был наградной пистолет. Савченко утверждает, что как офицер имеет право приходить в парламент с оружием.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.

Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передает корреспондент LB.ua.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов, - ред.) в глазах", - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе.

Доброволец батальона "Айдар" Надежда Савченко попала в плен во время боя к северу от Луганска 17 июня 2014 года. Уже шесть дней спустя она оказалась в России. Там ее обвинили в причастности к гибели двух сотрудников российского телевидения в том же районе 17 июня.

Якобы Савченко навела на них огонь артиллерии. Сама она все обвинения отвергла, заявив, что ее похитили во время операции по спасению побратимов из батальона. За Савченко вступили украинские власти и множество политиков. Президент Порошенко наградил пленницу орденом за мужество. А в ноябре 2014 она, находясь в российском СИЗО, стала депутатом Верховной рады от партии "Батькивщина", отдавшей ей первое место в списке.

В 2015 выступила соавтором скандального так называемого закона "Савченко", по которому из мест лишения воли были более 7 тысяч человек. В апреле 2016 году Донецкий городской суд Ростовской области приговорил украинку к 22 годам тюремного заключения. Месяц спустя ее выдали Украине, обменяв на российских грушников Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Она вернулась в Украину 25 мая. В тот же день президент Порошенко наградил Савченко орденом Героя Украины. По возвращению из плена активно участвовала в обмене пленными.