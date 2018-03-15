И в Украине с сегодняшнего дня - новый глава Нацбанка. Им стал Яков Смолий, работавший заместителем предшественницы Валерии Гонтаревой. Парламент сегодня практически одним махом проголосовал за ее увольнение и назначения нового главы регулятора. И сама Валерия Гонтарева была тому свидетелем. Как все было - подробнее о кадровом решении Елена Зорина.

Еще до обеда в кулуарах говорят: кадровых решений сегодня может не быть. Однако в повестке дня вопросы назначений главы НБУ, Счетной палаты и омбудсмена - есть. И договоренности

"Це домовленості, сам сьогодні порядок, що спочатку голосують рахункову палату, потім омбудсмена, потім НБУ це винятково вимога народного фронту. І це результат консенсусу", - говорит Роман Семенуха, народный депутат, " Самопомич".

"Перше Національний банк, друге уповноважений, третє - Рахункова палата".

" 342 "за", постанова прийнята. Прошу проголосувати злагоджено і впевнено. Прошу підтримати. Голосуємо колеги. 247 "за" рішення прийняте! Вітаю вас, Яков Васильйович, бажаю Вам успіху!".

Когда все реформы - миссия выполнена. В апреле прошлого года подала заявление. В мае уже ни ногой. Ввпервые єто не политическое решение.

"Нарешті, після 10 місяців очікування, я маю можливість доповісти Верховній Раді про результати моєї трирічної роботи на посаді голови Національного банку України. Я вважаю мою місію повністю виконаною, тому що реформи зроблені", - сказала Валерия Гонтарева, экс-глава Национального банка Украины.

"За 10 місяців відпустки Ви чудово виглядаєте. З чим я вас і вітаю. Нажаль, не так чудово виглядає гривня. У мільйонів роботящих українців обезцінюються зарплати, пенсії, заощадження, невеликі доходи, то це людей найбільше хвилює. Не те як ви виглядаєте, чи працюєте чи відпочиваєте. Чи не обезцінюються їхні зарплати і пенсії, от щоб ви мали людям сказати. Мільйони українців, вибачте мене, що в результаті моєї політики у вас у 4 рази обезцінилися заощадження", - заявил Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".

"Коли пані Гонтарєва займала свою посаду в 2014 році курс долара був 15 гривень за 1$. Зараз курс долара 26 гривень.Виходячи з того докладу, який був оголошений в цій залі, пані Гонтарєва вже нам сказала, що з цією функцією вона не справилася", - сказал Александр Долженков, народный депутат, "Оппозиционный блок".

"Нам треба гарною традицією зробити, коли звіт таких осіб буде починатися із звіту НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Формулювання не може бути за власним бажанням. Чи ви по-іншому думаєте, шановні народні депутати?", - говорит Сергей Соболев, народный депутат, "Батькивщина".

"Ви поясніть, в чому річ? Голови фракцій підійдіть до мене. Відкиньте ультиматуми і підтримайте мою пропозицію. Бо в результаті ми розбалансуємо зал і нічого не приймемо".

"Рівень його освіти однозначно дозволяє здійснювати ефективне управління центробанком України", - сказала Ирина Луценко, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

"Наша мета незмінна - збереження цінової і фінансової стабільності, сприяння економічному зростанню, інтеграція української фінансової системи до європейської", - заявил Яков Смолий, глава Национального банка Украины.