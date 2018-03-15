В Киеве в полицейских кинули гранату

В Киеве, в полицейских бросили боевую гранату. Инцидент произошел сегодня ночью в спальном районе столицы. Копы попросили мужчину предъявить документы, а во время обыска обнаружили у него наркотики.

В ответ - преступник метнул гранату. В результате, был поврежден полицейский автомобиль. Никто из правоохранителей - не пострадал. Злоумышленника задержали.

"Відносно нього порушено кримінальне провадження за статтею 348 "Замах на вбивство працівника поліції". В ході проведення невідкладних слідчих дій, за місцем мешкання, було знайдено також деталі вибухових пристроїв", - поясняет Андрей Крищенко, начальник полиции города Киева.