В Украине прогнозируют очередное подорожание продуктов питания [ Редактировать ]
Не по дням, а по часам. В Украине стремительно растут цены на основные продукты. По подсчетам Госстата, за последний месяц подорожал даже хлеб, а еще - рыба, сыр и фрукты.
Лидеры - мясо и мясные изделия. Говядина подорожала в среднем на 3 гривны и стоит минимум 120 гривен за килограмм. Пачка сливочного масла - не менее 36 гривен. Впрочем, это далеко не предел, считает Алексей Дорошенко, Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины. Надо готовиться к новому ценовому скачку в апреле из-за девальвации гривны и повышения минимальной зарплаты.
по теме
В Украине подорожал алкоголь
В феврале 2018 года показатель роста инфляция на потребительском рынке страны составил 0,9%.
Вино значительно подорожает во всем мире
Экспертный прогноз свидетельствует, что цены на популярные вина в низком и среднем ценовых сегментах вырастут.
Украинцы массово недоедают (статистика)
Украинцам приходится экономить на питании, ведь стоимость рекомендованного рациона составляет 83% от уровня прожиточного минимума.
Продукты в Украине: как самостоятельно отследить цены
Экспертно-аналитический центр Офис эффективного регулирования BRDO представил новый онлайн-сервис "Инфляционный барометр", что дает возможность пользователю в одном месте в несколько кликов получить актуальные цены в режиме реального времени.
В Майами обрушился пешеходный мост, есть погибшие (видео)
В Майами рядом с кампусом Международного университета Флориды обрушился пешеходный мост.