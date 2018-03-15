Не по дням, а по часам. В Украине стремительно растут цены на основные продукты. По подсчетам Госстата, за последний месяц подорожал даже хлеб, а еще - рыба, сыр и фрукты.

Лидеры - мясо и мясные изделия. Говядина подорожала в среднем на 3 гривны и стоит минимум 120 гривен за килограмм. Пачка сливочного масла - не менее 36 гривен. Впрочем, это далеко не предел, считает Алексей Дорошенко, Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины. Надо готовиться к новому ценовому скачку в апреле из-за девальвации гривны и повышения минимальной зарплаты.