Кабмин собирается расширить антидемпинговые пошлины против российских удобрений [ Редактировать ]
Импорт российских удобрений могут ограничить еще больше. Правительственный комитет поручил Минагрополитики, Минюсту и Минфину подготовить новый список продукции для введения антидемпинговых пошлин. Об этом сообщил народный депутат Олег Осуховский.
Напомню, вчера Кабмин по требованию парламента ввел временное эмбарго на импорт карбамида и аммиачной селитры из страны-агрессора. Окончательное решение в правительстве обещают принять на следующем заседании в среду.
"Я вважаю, якщо уряд прийме рішення - це буде правильне рішення, тому що, під час війни мі не можемо купувати якісь російські міндобрива тим більше, що єврохім і інші російські хімпідприємства поставляють селітру на виробництво пороху, а потім Росія веде війну на донбасі. Якщо будуть якісь підводні камні, то і громадськість і працівники заводу просто будуть пікетувати Кабмін і вплоть до того, що буде блокада також залізниці, яка ввозиться з Росії міндобрива. Ця корупція, зокрема в вищих державних коридорах, має бути викорінена, і питання нацбезпеки- це найважливіше ", - пояснил Олег Осуховский, народный депутат, внефракционный.
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