Уже длительное время мы следим за тем, как наши дипломаты спасают "застрявших" в Греции украинских моряков. Сейчас там задержаны и содержатся почти полторы сотни человек.

105 уже приговорены к различным срокам наказания, в отношении остальных идут следственные действия. Мы сняли серию материалов о моряках, которые оказались в заложниках на своих же кораблях. Их проверяют на предмет контрабанды: одних - сигарет, вторых - оружия. Но офицально никаких обвинений им не предъявили. И они месяцами ждут решения греческих властей.

И вот, на прошлой неделе украинские дипломаты встречались в Греции с представителями МИДа, Минюста, Генпрокурором при Верховном суде. На этой неделе серия встреч украинской рабочей группы - продолжается. К ней присоединились представители Нацполиции, Минсоцполитики и Международной организации миграции. Сегодня в украинском МИДе рассказали о результатах, а также поблагодарили всех, кто помогает им в освобождении.

"Нами обговорювалось питання про можливість звільнення членів екіпажів, і надання їм права на виїзд до україни з можливо зобов'язання з'являтися до Генерального консульства в Одесі у разі, якщо виникатиме така потреба. Ми дуже сподіваємося і власне позиція прокурора полягала в тому, що треба ухвалити швидко фінальне рішення, яке би надавало право громадянам України, що перебувають на затриманих суднах повернутися на Батьківщину. Я тут хотів би подякувати, особливо Благодійному фонду Бурбараса, громадянина Греції, який є почесним консулом в Україні і власник і його благодійний фонд і сам Бурбарас, чимало допомагає громадянам України які затримані і утримуються в Греції. Розглядається питання, щодо можливого поселення в помешканнях в Афінах чи іншому місті членів екіпажу судна SPIRIT ", - рассказывает Василий Кирилич, замдиректора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины.