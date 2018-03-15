МИД Украины рассказал о результатах спасения "застрявших" в Греции моряков [ Редактировать ]
Уже длительное время мы следим за тем, как наши дипломаты спасают "застрявших" в Греции украинских моряков. Сейчас там задержаны и содержатся почти полторы сотни человек.
105 уже приговорены к различным срокам наказания, в отношении остальных идут следственные действия. Мы сняли серию материалов о моряках, которые оказались в заложниках на своих же кораблях. Их проверяют на предмет контрабанды: одних - сигарет, вторых - оружия. Но офицально никаких обвинений им не предъявили. И они месяцами ждут решения греческих властей.
И вот, на прошлой неделе украинские дипломаты встречались в Греции с представителями МИДа, Минюста, Генпрокурором при Верховном суде. На этой неделе серия встреч украинской рабочей группы - продолжается. К ней присоединились представители Нацполиции, Минсоцполитики и Международной организации миграции. Сегодня в украинском МИДе рассказали о результатах, а также поблагодарили всех, кто помогает им в освобождении.
"Нами обговорювалось питання про можливість звільнення членів екіпажів, і надання їм права на виїзд до україни з можливо зобов'язання з'являтися до Генерального консульства в Одесі у разі, якщо виникатиме така потреба. Ми дуже сподіваємося і власне позиція прокурора полягала в тому, що треба ухвалити швидко фінальне рішення, яке би надавало право громадянам України, що перебувають на затриманих суднах повернутися на Батьківщину. Я тут хотів би подякувати, особливо Благодійному фонду Бурбараса, громадянина Греції, який є почесним консулом в Україні і власник і його благодійний фонд і сам Бурбарас, чимало допомагає громадянам України які затримані і утримуються в Греції. Розглядається питання, щодо можливого поселення в помешканнях в Афінах чи іншому місті членів екіпажу судна SPIRIT ", - рассказывает Василий Кирилич, замдиректора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины.
по теме
Валерия Лутковская "держит на контроле" дело украинских моряков
К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской обратилась народный депутат Ирина Суслова по поводу содействия в возвращении на родину 14 украинских моряков, которые уже 1,5 года находятся на арестованном судне в Греции и нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, однако насильственно удерживаются греческими вл
Освобождение украинских моряков: дипломаты встретились с властям Греции
Судьба моряков с кораблей "Меконг Спирит" и "RS 97" может решиться уже в ближайшее время. Речь идет о более чем двух десятках людей. Таковы результаты переговоров украинских дипломатов в Греции.
Освобождение украинских моряков: делегация МИД посетила арестованных в Греции граждан
Представитель МИДа Василий Кирилич побывал в одной из афинских тюрем, где за перевозку нелегалов отбывают наказание почти три десятка украинцев. Сейчас в Греции ожидают решения своей судьбы экипажи трех кораблей. 105 украинцев уже получили сроки по 100, 200 и больше лет.
Освобождение украинских моряков: в МИД сообщили хорошие новости (видео)
Греческие власти готовы к переговорам с украинскими дипломатами относительно осужденных украинских моряков, которые в данный момент находятся в тюрьме Греции.
"Нервы на пределе": в каких условиях живут украинские моряки на арестованном судне в Греции (фото)
Съемочная группа "Подробностей" проведала украинских моряков, которые застряли на арестованном судне Mekong Spirit в Греции.