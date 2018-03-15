США расширили санкции против России - за вмешательство в президентские выборы в 2016. Соответствующий документ опубликовали на сайте американского Минфина. В список попало одно учреждение, а также 14 сотрудников ГРУ и российского Агентства интернет-исследований, известного как "фабрика троллей". Им запретили въезд в США и заморозили все их активы, которые находятся в стране.

Но не только в этом винит Россию мировое сообщество. На заседании Совбеза ООН говорили об отравлении бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Детали- в нашем материале

Т ема России снова на повестке дня в Совбезе ООН. Тон непростой встрече задал представитель Великобритании Джонатан Аллен заявил - Москва скрывала разработку нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили агента.

"Четвертого марта оружие, которое запрещено использовать даже на войне, применили в мирном городе моей страны! Этот безрассудный поступок совершили те, кто не признает святость человеческой жизни, кому безразлично, кто станет жертвой нападения. Они даже не боятся, что следы преступления могут вывести на них", - заявил Джонатан Аллен, постоянный представитель Великобритании в ООН.

Великбритания решила выделить почти 50 миллионов фунтов стерлингов для Центра защиты от химоружия. 23 российских дипломата выдворены из страны. Позицию Британии на Совбезе ООН поддержали США и Франция. Россия все обвинения отрицает, а инцидент называет провокацией, заявив, что отравлять Скрипаля ей было невыгодно. Официальные представители страны отказались отвечать на вопросы, пока им не предоставят доступ к делу Скрипаля.

"Мы требуем предьявления материальных доказательств, якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявление о наличии неопровержимых данных в рассчет приниматься не будут", - сказал Василий Небензя, Представитель России.

После заседания Совбеза ООН - США, Германия, Великобритания и Франция опубликовали совместное заявление. Там говорится - нежелание России отвечать - указывает на ее причастность отравлению.