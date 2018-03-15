Министр иностранных дел Германии прокомментировал аннексию Крыма [ Редактировать ]
Германия не признает аннексию Крыма и будет настаивать на выполнении минских договоренностей. Это - первые месседжи нового главы МИДа этой страны. Что еще заявил Хайко Маас и куда он отправился со своим первым визитом - Татьяна Логунова расскажет.
С корабля - на бал. Новый министр иностранных дел Германии только принял присягу, а уже успел рассказать о своих рабочих планах и даже совершить дебютный зарубежый визит. Хайко Маас пообещал - Германия не будет избегать острых международных тем. И в своем первом же выступлении перед подчиненными - прокомментировал отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
"Мы очень обеспокоены атакой с использованием нервно-параллитического вещества. Серьезно относимся к оценке британского правительства и считаем неутешительным тот факт, что Россия пока не внесла свой вклад в расследование этого инцидента. Москва должна быть готова к транспарентности, она должна прояснить свою позицию. И понятно, что это не может остаться без последствий", - заявил Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.
Говорил Маас и об Украине. Позиция неизменна - Германия настаивает на выполнении минского пакета, не будет мириться с незаконной аннексией Крыма и продолжающейся агрессией против Украины. Эту и другие темы главный дипломат Германии обсуждал и во время своего первого зарубежного визита в Париж
"У нас много тем, над которыми нужно работать - это будущее Европы, брэкзит, Украина. Я рад приветствовать Хайко Мааса и начать работу. Уверен, это будет сильное сотрудничество, основанное на доверии и эффективности", - сказал Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции
Кстати, завтра - тоже с первым визитом после переизбрания - Париж посетит и канцлер Германии Ангела Меркель. И возможно, в ходе этих переговоров будет достигнута договоренность о проведении встречи нормандской четверки. Для начала - на уровне министров иностранных дел.
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