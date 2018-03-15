Золотые призеры чемпионата Украины по хоккею получат всестороннюю поддержку главы Харьковской области [ Редактировать ]
Кубок национального первенства по женскому хоккею впервые приехал в Харьков. Золотые медали завоевала харьковские Пантеры. Оправдывают ли девушки название команды? Узнаем от Светланы Шекеры.
Два десятка девчонок в тяжелой униформе в десять вечера выходят на лед. Только в это время спорт арена свободна для тренировок. "Пантерам" - два года. Президент клуба, Екатерина Середенко, раньше была помощником судьи, ради хоккея оставила работу.
"Собирала девчонок из разных видов спорта, поднимала архивы, которые девочки уже занимались хоккеем, и так вот получился сильный слаженный коллектив", - рассказывает Екатерина Середенко, президент ЖХК "Пантеры".
В составе "Пантер" - школьницы, молодые мамы в декрете, мастера маникюра и брокеры. Ксения - работает риэлтором.
"Просто спросили: умеешь стоять на коньках - пришла и научилась с фигурных на хоккейные перешла. И понравилось!". - говорит Ксения Гречихина, хоккеистка ЖХК "Пантеры".
Владислава Скащук признана лучшим нападающим. Девушка занималась хоккеем в детстве. После десятилетнего перерыва- опять вернулась на лед.
"В женском хоккее нет силовой борьбы, поэтому там больше надо думать головой и иметь какую-то такую маневренность, чтобы избегать столкновений", - поясняет Владислава Скащук, хоккеистка ЖХК "Пантеры".
Краги и шлемы - помощь из США. Все сборы и выезды - за свой счет. С таким энтузиазмом в прошлом году - "Пантеры" завоевали бронзу на Чемпионате Украины. В этом - привезли золото.
"Их заставлять не надо. В том-то ж прелесть. Правильно их надо чуть-чуть направить, и все, и все у нас получилось", - говорит Вадим Радченко, тренер ЖХК "Пантеры".
Сегодня девушки, вместе с кубком победителей, у главы области. Юлия Светличная - пообещала поддержать команду.
"Нужно системно подходить к развитию спорта, в области мы строим физкультурные комплексы, ремонтируем спортивные школы, обновляем инвентарь, а также платим стипендии как за высокие достижения, так и перспективным спортсменам и тренерам. Для того, чтобы новые и новые победы всегда были в области и безусловно прославляли Украину в целом", - рассказывает Юлия Светличная , председатель Харьковской облгосадминистрации.
Пять девушек из "Пантер" войдут в национальную сборную по хоккею. А в середине апреля, в Харькове, состоится международный женский турнир. На котором американские тренеры поведут мастер-классы для всех желающих.
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