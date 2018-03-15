"Женщины за мир" требуют от Кабмина отменить антисоциальные реформы [ Редактировать ]
Марш пустых горшков - или акция против бедности. Более тысячи женщин со всех уголков страны собрались возле Кабмина, чтобы заставить власть отменить антисоциальные реформы. Среди которых - пенсионная, медицинская и реформа образования. Все эти условия - митингующие изложили в резолюции. Ее приняли утром, на сьезде национальной платформы "Женщины за мир". Документ также содержит план по достижению мира на Донбассе и выходу из кризиса в социально-гуманитарной сфере.
"Что нас здесь обьединяет- каждый из нас считает, что может изменить ситуацию. Парламентская асамблея совета Европы и ее последняя январская резолюция. Это наш результат. Наш с вами результат и наша победа. Мы вернули в текcт резолюции Минские соглашения. Почему? Они может не достаточно хороши. Но это наш единственный мирный план. Для нас главное, не демонстрация павлиньих хвостов. Главное для нас - результат", - поясняет Юлия Левочкина, народный депутат, "Оппозиционный блок".
"Сегодня нас тысячи, десятки тысяч. И я уверена, что еще миллионы женщин, которые нас поддерживают и понимают, что сегодня только обьединяясь, отложив в сторону политические, идеологические, региональные, социальные отдличия - мы вместе можем дать голосу - мира голос, который будет звучать громче, чем звук орудий", - сказала Наталья Королевская, народный депутат,"Оппозиционный блок".
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