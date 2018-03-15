На Закарпатье задержали группу лиц подозреваемых в создании провокаций [ Редактировать ]
Несколько десятков молодых людей задержали в Закарпатье. Подозревают, что они планировали провокации. На въезде в эту область сегодня проверяют все машины. Почему - расскажет Марина Коваль.
Сегодня утром всего за три часа - на въезде в область, полиция остановила несколько подозрительных машин и микроавтобус. В общей сложности, в них ехали тридцать два человека. Все - мужчины, жители разных областей Украины. В обладминистрации подозревают, что это участники одной группы, которые, возможно, планировали провокации.
"У машинах виявили кийки, телескопічні кийки, карабін один був нарізний зареєстрований, газові балончики і балаклави. Всі ці люди, які їхали, вони мали пункт призначення Ужгород, вони переконують, їхали з туристичною метою, але дуже великі сумніви, що дійсно так", - рассказывает Ярослав Галас, директор Департамента информационной политики Закарпатской ОГА.
В полиции подтверждают, что задержали пассажиров и водителей нескольких машин, у которых были запрещенные законом предметы. Но не уточняют, была ли это одна группа.
"Правоохоронці пристуні у місцях масового скупчення громадян, в місцях, де проводять урочистості, також перевіряється транспорт, який заїжджає на територію Закарпття. Звертається увага на підозрілих осіб та заборонені законом предмети, наразі все спокійною", - говорит Владимир Павлюх, и.о. начальника отдела коммуникаций ГУ НП в Закарпатской области.
Правоохранителей области перевели на усиленный режим работы. Почти пять сотен полицейских охраняют порядок в местах проведения торжественных мероприятий. В Закарпатье сегодня отмечают сразу две даты - годовщину Карпатской Украины и национальный праздник венгерской общины - День революции. Возложение цветов в Ужгороде к памятнику венгерского поэта и революционера - Петефи прошло мирно, в оцеплении полиции. Усиленно охранять правопорядок в области будут до конца недели.
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