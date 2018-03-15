Иван Дорн написал песню на украинском языке (видео) [ Редактировать ]
Скандальный украинский певец Иван Дорн записал песню на украинском языке. Видео опубликовано на официальной странице Ивана на You Tube.
Песню "Kaida", которая сочетает электронное звучание и этно-мотивы, Дорн спел с солистом синти-поп группы из Казахстана Moldanazar Галымжана Молданазара. Свой трек музыканты называют интересным экспериментом.
"Так просто, свободно и быстро мне не писалось еще ни с кем. Как только я услышал его первые работы, то сразу захотел с ним сотрудничать. Два года спустя мы, наконец, сели за фит", - сказал Дорн в комментарии jetsetter. ua.
Текст написан на украинском и казахском языках. Для обложки трека были использованы также две цветовые комбинации - флаг Казахстана и Украины.
Напомним, что Иван Дорн разделся на концерте в Москве.
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