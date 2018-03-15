Скандальный украинский певец Иван Дорн записал песню на украинском языке. Видео опубликовано на официальной странице Ивана на You Tube.

Песню "Kaida", которая сочетает электронное звучание и этно-мотивы, Дорн спел с солистом синти-поп группы из Казахстана Moldanazar Галымжана Молданазара. Свой трек музыканты называют интересным экспериментом.

"Так просто, свободно и быстро мне не писалось еще ни с кем. Как только я услышал его первые работы, то сразу захотел с ним сотрудничать. Два года спустя мы, наконец, сели за фит", - сказал Дорн в комментарии jetsetter. ua.

Текст написан на украинском и казахском языках. Для обложки трека были использованы также две цветовые комбинации - флаг Казахстана и Украины.

Напомним, что Иван Дорн разделся на концерте в Москве.