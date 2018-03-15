В четверг, 15 марта, в Киеве возле гипермаркета "Ашан" на Берковецкой произошел скандал. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Все началось с того, что девушки 16-17 лет начали бегать по магазину и ломать витрины.

Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые затеяли драку с охранниками. Последние задержали молодых и вызвали полицию.

По приезду, полицейские попросили отпустить ребят, но ребята были слишком импульсивными и впоследствии начали "прыгать" на полицию. Были задержаны.

Когда их выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных. Сейчас на месте уже 4 наряды патрульной полиции.

Напомним, что под Херсоном произошла драка с участием военных.