В Киеве в популярном гипермаркете произошла крупная драка [ Редактировать ]
В четверг, 15 марта, в Киеве возле гипермаркета "Ашан" на Берковецкой произошел скандал. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Все началось с того, что девушки 16-17 лет начали бегать по магазину и ломать витрины.
Охранники сделали им замечание и тут появились парни, которые затеяли драку с охранниками. Последние задержали молодых и вызвали полицию.
По приезду, полицейские попросили отпустить ребят, но ребята были слишком импульсивными и впоследствии начали "прыгать" на полицию. Были задержаны.
Когда их выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных. Сейчас на месте уже 4 наряды патрульной полиции.
Напомним, что под Херсоном произошла драка с участием военных.
по теме
В Майами обрушился пешеходный мост, есть погибшие (видео)
В Майами рядом с кампусом Международного университета Флориды обрушился пешеходный мост.
В центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме
В четверг, 15 марта, в центре столицы на улице Владимирская, 49А загорелся дом.
Взрыв в Киеве: мужчина бросил гранату в полицейских
В Киеве, в Деснянском районе, на проспекте Маяковского, неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.
Учитель выстрелил в ребенка посреди урока
В Калифорнии во время урока по общественной безопасности учитель ранил школьника выстрелом из пистолета.
Смертельное ДТП в Турции: автобус врезался в фуру и сгорел
В Турции пассажирский автобус, который ехал по маршруту Стамбул-Токат врезался в припаркованный на обочине грузовик.