Народная артистка Украины Ольга Сумская показала поклонникам, как она выглядит без макияжа. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Мар 14, 2018 в 6:57 PDT

Напомним, что ранее Ольга Сумская поделилась редким снимком.