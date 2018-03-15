Ольга Сумская показала фото без макияжа [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Народная артистка Украины Ольга Сумская показала поклонникам, как она выглядит без макияжа. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Подписчики актрисы в социальной сети отметили, что она великолепно выглядит, а без макияжа, она еще прекрасней.
Напомним, что ранее Ольга Сумская поделилась редким снимком.
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