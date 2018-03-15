Погода на 16 марта: Украину ждет "морозный реванш" [ Редактировать ]
В пятницу, 16 марта, в Украину вернется мороз. Об этом на своей странице в Facebook написала народный синоптик Наталья Диденко.
"16 марта осторожно, одной лапой начинает приходить мороз в Украине. Сначала снизится температура воздуха в северных областях. Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Там завтра днем не выше 0-4 градусов мороза! Всего в Украине ожидается 0-4 тепла, на Западе и Юге еще до +5 + 10 градусов. Осадки предполагаются в большинстве областей, дождь, на севере - снег и мокрый снег. В восточных областях и в южной части (кроме Одесской области, там вероятный дождь) - без существенных осадков", - сообщила синоптик.
Диденко рассказала о погоде в Киеве на 16 марта.
"В Киеве завтра, 16 марта, снег и мокрый снег, ночью и днем будет холодно, -1 -3 градуса. Поскольку после оттепели, после доминирующих "плюсов" в столицу начнет заходить мороз, усилится гололедица. Станет очень скользко. Очень, очень осторожно завтра. Ну, и еще раз о 17-18 марта. Внимание! Серьезное осложнение погоды: снегопады, морозы, штормовой ветер, на юге и в центре - мокрый снег с дождем, гололед, налипание мокрого снега. Грейтесь сегодня, будьте готовы к другой погоде", - предупредила Диденко.
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