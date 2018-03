В Майами рядом с кампусом Международного университета Флориды обрушился пешеходный мост. По предварительным данным есть погибшие. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WTVJ.

Точное количество погибших пока американские СМИ не сообщают.

Отмечается, что под обломками моста находятся несколько автомобилей.

'Multiple deaths' as 950-ton pedestrian bridge collapses on top of cars and people on Florida college campus https://t.co/74jrmdBgsd pic.twitter.com/DJjVWD0TXr