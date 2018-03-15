В Майами обрушился пешеходный мост, есть погибшие (видео) [ Редактировать ]
В Майами рядом с кампусом Международного университета Флориды обрушился пешеходный мост. По предварительным данным есть погибшие. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WTVJ.
Точное количество погибших пока американские СМИ не сообщают.
Отмечается, что под обломками моста находятся несколько автомобилей.
'Multiple deaths' as 950-ton pedestrian bridge collapses on top of cars and people on Florida college campus https://t.co/74jrmdBgsd pic.twitter.com/DJjVWD0TXr— Daily Mail US (@DailyMail) 15 марта 2018 г.
Стоит отметить, что мост открыли только в субботу, 10 марта.
#BREAKING: Pedestrian bridge collapses at Florida International University; vehicles struck underneath. pic.twitter.com/0totS0ZsxC— Ryan Saavedra 🇺🇸 (@RealSaavedra) 15 марта 2018 г.
На месте происшествия работают спасатели.
Напомним, что в Эфиопии студенческий автобус рухнул с моста.
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