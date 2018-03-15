Умер Стивен Хокинг: названа причина смерти [ Редактировать ]
Названа предварительная причина смерти всемирно известного физика Стивена Хокинга - осложнение бокового амиотрофического склероза. Об этом сообщает The Huffington Post.
По данным издания, Хокинг умер "после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом, прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием". Эту болезнь диагностировали у ученого в 1963 году.
В то же время дети Хокинга отказались комментировать обстоятельства его смерти, попросив время на прощание с отцом.
"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будет оставаться с нами на много лет", - говорится в заявлении семьи Хокинга.
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