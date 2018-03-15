Совбез ООН по Крыму: Украина требует усиления санкций против России [ Редактировать ]
Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму.
Об этом во время выступления в Совбезе заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", - сказала Зеркаль.
Она также проинформировала участников заседания о наращивании милитаризации оккупированного Крыма и репрессиях по отношению к украинцам и крымским татарам, которые там живут.
"Москва преобразует Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером... Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар", - сказала Зеркаль.
Напомним, в Госдепе США сделали жесткое заявление о Крыме.
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