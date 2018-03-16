Вследствие обрушения нового пешеходного моста в Майами под обломками оказались пять автомобилей. Люди, находившиеся в них, не подавали признаков жизни.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря дорожной полиции Флориды.

Мост был торжественно открыт 10 марта. власти утверждали, что он сможет выдержать удар стихии, подобный урагану пятой категории, и рассчитан на 100 лет службы.

The new FIU bridge just collapsed A post shared by Ricardo Dejo (@ricky_ricon_riquisimo) on Mar 15, 2018 at 11:05am PDT

Спасательная служба Майами информирует в Twitter о "многих пострадавших", их точное количество обещают обнародовать позже.

"Потрясены и полны скорби в связи с трагическими событиями на пешеходном мосту. Мы по-прежнему вовлечены в операцию по спасению людей", - говорится в сообщении.

Видео происшествия смотрите по ссылке.