В США обрушился пешеходный мост: детали трагедии [ Редактировать ]
Вследствие обрушения нового пешеходного моста в Майами под обломками оказались пять автомобилей. Люди, находившиеся в них, не подавали признаков жизни.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря дорожной полиции Флориды.
Мост был торжественно открыт 10 марта. власти утверждали, что он сможет выдержать удар стихии, подобный урагану пятой категории, и рассчитан на 100 лет службы.
The new FIU bridge just collapsed
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Спасательная служба Майами информирует в Twitter о "многих пострадавших", их точное количество обещают обнародовать позже.
"Потрясены и полны скорби в связи с трагическими событиями на пешеходном мосту. Мы по-прежнему вовлечены в операцию по спасению людей", - говорится в сообщении.
Видео происшествия смотрите по ссылке.
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