Польша в Совбезе ООН отметила особую ответственность за целостность Украины [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Польша ощущает особую ответственность за территориальную целостность Украины.
Об этом заявила постоянный представитель Польши в ООН Йоанна Вронецка в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
"Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула Вронецка.
Она напомнила, что страны Европейского союза также не принимают незаконную аннексию Крыма.
Постпред заявила, что Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.
Также Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму.
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