Польша ощущает особую ответственность за территориальную целостность Украины.

Об этом заявила постоянный представитель Польши в ООН Йоанна Вронецка в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

"Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула Вронецка.

Она напомнила, что страны Европейского союза также не принимают незаконную аннексию Крыма.

Постпред заявила, что Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.

Также Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму.