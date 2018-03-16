Женщина Украины-2018: полный список победителей [ Редактировать ]
15 марта в Бальном зале Fairmont Grand Hotel Kyiv прошла ежегодная церемония вручения одной из самых престижный премий страны "Женщина Украины".
На торжественном вечере было вручено 14 статуэток в таких категориях:
- Здоровье и медицина
- Психология и саморазвитие
- Высшее образование
- Среднее образование
- Социальный вклад
- Спорт
- Мода и красота
- Культура
- Шоу-бизнес
- Бизнес.Startup
- Бизнес.Предпринимательство
- Бизнес.Менеджмент
- специальная номинация - Вдохновение года.
Напомним, что Оля Полякова стала самой красивой женщиной Украины.
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