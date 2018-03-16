В США взорвался завод (фото, видео) [ Редактировать ]
В американском штате Техас прогремел взрыв на химзаводе. По предварительным данным, 2 человека получили ранения и один пропал без вести.
Об этом сообщает WFAA, ссылаясь на информацию пожарных.
RAW VIDEO: A second explosion erupts from the Hood County chemical plant fire https://t.co/PeEqIKVRtO pic.twitter.com/pkF0yBeP5v— WFAA (@wfaa) 15 марта 2018 г.
Согласно информации, всего в течение дня произошло два взрыва в городе Крессон. Первый произошел утром около 10:00 по местному времени, а второй - спустя час.
PHOTOS: Hood Co. plant explosion. One critical, another still missing. (Credit: Jesse Bailey, Metro West Transload) Story: https://t.co/PeEqIKVRtO pic.twitter.com/UOWzoLlsuU— WFAA (@wfaa) 15 марта 2018 г.
Один пострадавший находится в критическом состоянии, о состоянии другого не сообщается, третьего человека ищут спасательные службы. Минимум 4 машины скорой помощи прибыли на место происшествия.
По словам мэра города Боба Корнетта, этот химический завод производит мыло и кислоту.
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