У США загадково зникло подружжя нобелівських лауреатів

В американському штаті Іллінойс знайшли нобелівського лауреата з хімії Еїті Негісі та його дружину, яких шукали з понеділка. Жінку виявили мертвою на звалищі, а Негісі не зміг пояснити, що сталося. Сказав лише, що їхав з дружиною на автівці в аеропорт.